Suarez habló de la RTO y de Portezuelo del Viento

El gobernador Rodolfo Suarez habló, antes de partir hacia Buenos Aires, sobre dos temas urgentes en la provincia: la vigencia de la Revisión Técnica Obligatorio (RTO) y el reclamo por la concreción de Portezuelo del Viento.

En una entrevista para Radio Nihuil, el primer mandatario se refirió a la obra hidroeléctrica. “Hemos llegado a una etapa de la adjudicación de la obra que si no tenemos una resolución del Gobierno de la Nación, sería temerario de mi parte entregar esa obra con un conflicto abierto”, sostuvo.

“Necesitamos que el Presidente (Alberto Fernández) resuelva, ya sea por sí o por no, pero tener la certeza y no perjudicar a los mendocinos y las mendocinas. En pocos días estaríamos en condiciones de adjudicar, pero no lo vamos a hacer de ninguna manera si no tenemos resuelto el conflicto: lo importante es preservar la seguridad del dinero, que es de todos”, afirmó Suarez.

Asimismo, indicó que “es una obra que puede generar muchos puestos de trabajo, pero es importante el dinero que está recibiendo la provincia”.

¿Qué pasara con la RTO?

Por otro lado, también habló acerca de la RTO, que será obligatoria a partir de enero y dio una noticia. “Todos aquellos que tengan el turno van a poder circular por Mendoza. Fuera de la provincia, es obligatorio. Tendremos flexibilidad con las cosas que no se puedan conseguir”, adelantó.

Este lunes, su aliado Omar De Marchi (PRO) había pedido una nueva prórroga para la medida. “Se advierte colapso y hartazgo en la gente frente a tanta exigencia absurda”, criticó el diputado nacional.

La RTO es exigible para autos y camionetas con una antigüedad de 3 años desde su patentamiento; y para motos, todas las cilindradas, con una antigüedad de dos años. Se trata de una inspección mecánica y técnica que permite conocer el estado de vehículos y motovehículos, y determinar si cuentan con las condiciones mínimas que garanticen la seguridad del conductor, la de los pasajeros del vehículo y también los usuarios de la vía pública.

Encuentro en Buenos Aires

El jefe del Estado mendocino almorzará con los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta para unificar posiciones en torno al Presupuesto nacional y, luego, mantendrá un encuentro con el presidente Alberto Fernández.

El titular del Ejecutivo nacional convocó a las y los mandatarios de todas las jurisdicciones para hablar sobre cómo se distribuirán los fondos luego de que la oposición rechazara el proyecto de Presupuesto en el Congreso.