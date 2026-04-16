BOOM BOOM KID EN MENDOZA

Boom Boom Kid regresa a Mendoza para desplegar su universo sonoro en una noche donde el punk, el hardcore y el rock se cruzarán sin reglas ni concesiones. El show tendrá lugar el jueves 2 de abril a las 20 hs en Nido Club (Mitre 1709, Ciudad), con entradas disponibles a través de Entradaweb.com.ar.
Con una trayectoria que atraviesa décadas y fronteras, BBK propone un ritual en vivo tan impredecible como visceral, donde conviven sus composiciones más emblemáticas con nuevas canciones, en un formato directo, físico y sin intermediarios. Cada presentación es una experiencia única: cercanía total con el público, energía desbordada y una conexión que trasciende el escenario.
La noche contará además con la participación de In Nuce como banda invitada, sumando identidad local a una fecha que promete intensidad de principio a fin.
Boom Boom Kid —alter ego de Carlos Rodríguez— es una de las figuras más singulares y persistentes de la escena independiente latinoamericana. Cantor, compositor, escritor, dibujante y agitador cultural, desde finales de los años 80 viene construyendo un universo propio al margen de la industria, con una marcada impronta DIY —hazlo vos mismo— y una trayectoria completamente autogestionada.
Ex líder de la mítica banda Fun People, desde 1989 canaliza su energía en un recorrido artístico inclasificable que cruza el punk, el hardcore, el rock y la experimentación sonora. Con más de 400 canciones editadas y una prolífica discografía publicada a través de su sello independiente Ugly Records, su obra se ha expandido de manera autogestiva por todo el mundo.
A lo largo de su carrera ha girado por América, Europa, Asia, África y Oceanía, participando en festivales internacionales como Lollapalooza, Cosquín Rock y Mighty Sounds, y llevando su propuesta a escenarios tan diversos como la Isla de Pascua, donde se convirtió en el único artista de rock en presentarse sin ser residente.
Su universo artístico se extiende más allá de la música: ha editado fanzines desde los años 80, publicado libros y desarrollado un lenguaje propio —el “tum tum lunfardo”— que atraviesa sus canciones, sumando una identidad única a su obra.