BOOM BOOM KID EN MENDOZA

Con una trayectoria que atraviesa décadas y fronteras, BBK propone un ritual en vivo tan impredecible como visceral, donde conviven sus composiciones más emblemáticas con nuevas canciones, en un formato directo, físico y sin intermediarios. Cada presentación es una experiencia única: cercanía total con el público, energía desbordada y una conexión que trasciende el escenario.

La noche contará además con la participación de In Nuce como banda invitada, sumando identidad local a una fecha que promete intensidad de principio a fin.

Boom Boom Kid —alter ego de Carlos Rodríguez— es una de las figuras más singulares y persistentes de la escena independiente latinoamericana. Cantor, compositor, escritor, dibujante y agitador cultural, desde finales de los años 80 viene construyendo un universo propio al margen de la industria, con una marcada impronta DIY —hazlo vos mismo— y una trayectoria completamente autogestionada.

Ex líder de la mítica banda Fun People, desde 1989 canaliza su energía en un recorrido artístico inclasificable que cruza el punk, el hardcore, el rock y la experimentación sonora. Con más de 400 canciones editadas y una prolífica discografía publicada a través de su sello independiente Ugly Records, su obra se ha expandido de manera autogestiva por todo el mundo.

A lo largo de su carrera ha girado por América, Europa, Asia, África y Oceanía, participando en festivales internacionales como Lollapalooza, Cosquín Rock y Mighty Sounds, y llevando su propuesta a escenarios tan diversos como la Isla de Pascua, donde se convirtió en el único artista de rock en presentarse sin ser residente.