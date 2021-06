Nación aprobó la capitalización de Impsa y se suma a Mendoza como accionista

Del anuncio oficial -que se realizó de manera virtual- participó el ministro Matías Kulfas, el gobernador Rodolfo Suarez, el CEO de la compañía Juan Carlos Fernández, el ministro de Economía y Energía de Mendoza Enrique Vaquié, y el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Antonio Caló.

De este modo los estados nacional y provincial se convierten accionistas mayoritarios de la firma, “un paso clave para que la metalúrgica pueda recomponer su capital de trabajo y se mantenga a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos para la generación de energía”, indicaron desde el Ejecutivo local.

Concretamente, Nación incrementará su participación accionaria en un 63,7%, mientras que Mendoza se quedó con el 21,2% de las acciones. El porcentaje restante (15,1%), permanecerá en manos privadas, correspondiendo un 9,8% de las acciones para el fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora, los Pescarmona.

Tras el evento, Suarez destacó la importancia de IMPSA “para tantas empresas que giran en su entorno, generando empleo indirecto” y la validez estratégica. Además, aseguró que la compra de acciones estatales no sólo será “muy buena” para la compañía, sino también para “la Argentina”.

Asimismo, hizo hincapié en el valor del trabajo conjunto entre Nación y Provincia “en estos tiempos tan difíciles, de tanta grieta”.

Por su parte, Kulfas recordó que el proceso de salvataje se inició hace un año atrás y se mostró conforme “por haber podido cumplir” con lo convenido con Fernández, en cuanto a que se mantendrá el management actual.

“IMPSA es una empresa estratégica para el desarrollo nacional. Debemos trabajar para que con profesionalismo podamos volver a colocarla en los principales mercados del mundo. Industria es investigación, desarrollo, tecnología y trabajo. Industria es un desarrollo nacional posible con justicia social. Hoy es un día feliz para este ministerio, el país recupera las capacidades productivas de IMPSA y comienza una etapa que esperemos nos permita ofrecerle al mundo trabajo argentino con alto valor agregado“, sostuvo el funcionario nacional.

Por otra parte, confirmó que en los próximos días visitará las instalaciones de la empresa, ubicadas en Godoy Cruz, junto al presidente Alberto Fernández, quien “ya me dio su palabra para conocer de cerca su cadena de valor”. El ministro ya había recorrido la planta de la metalmecánica a principios de mes , cuando dialogó con algunos trabajadores y mantuvo reuniones técnicas con referentes de diversas áreas de la firma. No obstante, su paso fugaz por la provincia no fue informado en su momento por los canales oficiales.

“Con esta capitalización completamos el Plan de Recomposición de la Estructura de Capital que lanzamos el año pasado y que le permite a la empresa posicionarse con sus productos nuevamente en los principales mercados del mundo, exportando tecnología de alto nivel”, señaló -en tanto- el CEO.

Para este año, Impsa tiene previsto competir para llevar a cabo proyectos en Latinoamérica, Estados Unidos, India y el sudeste de Asia.

Cómo continúa el proceso

Vaquié explicó que la capitalización “es algo que teníamos listo hace 45 días en Mendoza, pero que el gobierno nacional pudo terminar recién ahora. Sólo resta esperar a la nueva asamblea para que formalmente participemos de la conducción de la empresa“.

“Para Mendoza es importante ya que todos van a poder conservar su trabajo y va poder seguir trabajando en el ámbito de la metalmecánica con la tecnología e innovación que la caracteriza a IMPSA”, agregó el ministro.

En cuanto a cómo continúa el proceso, informó que “ahora el gobierno nacional debe conseguirle trabajo a IMPSA para que siga funcionando con diversos proyectos. También necesita créditos y avales para competir fuera del país y la señal es buena, en los próximos días el presidente Fernández vendría a poner en función las nuevas autoridades capitalizadas y allí se dará una nueva reunión de trabajo para avanzar”.

Por su parte, Fernández indicó que el trabajo de la empresa “nunca paró: hoy estamos reemplazando turbinas para Yaciretá, estamos construyendo un reactor nuclear, tenemos proyectos para YPF también y estamos saliendo a competir al mundo con lactaciones en EE.UU, Asia y Brasil y vemos que IMPSA vuelve a posicionarse en el mundo“.