Este es el cronograma de La Garrafa en tu Barrio para esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red. El operativo visitará 17 departamentos y dispondrá 63 puntos de encuentro.

De esta manera, la Subsecretaría de Desarrollo Social continúa con los operativos de venta de garrafas a precio accesible. Desde del miércoles 21 al sábado 24 de junio, visitará los municipios de San Martín, Junín, Santa Rosa, Tunuyán, Tupungato, General Alvear, Lavalle, San Carlos, Capital, Rivadavia, Godoy Cruz, Malargüe, San Rafael, La Paz, Las Heras, Maipú y Luján.

Con el programa La Garrafa en tu Barrio se subsidia el precio de la garrafa de 10 kg, por lo que el vecino puede acceder a ella a $500.

Los interesados en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase y llevar fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

El cronograma es el siguiente:

Miércoles 21

Maipú

Colonia Bombal . San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 10:30

Luján

Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a Destacamento Policial. Subcomisaria Lorenz. Espacio verde. A las 10

Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11

San Carlos

Tres Esquinas. Barrio Carrasco. A las 10

Tres Esquinas. Calle Libertad y Las Rosas. A las 11

San Martín

Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10

Santa Rosa

La Dormida. Frente a Barrio Parrales Mendocinos. A las 10

La Dormida. Boulevard Los Damascos. A las 10:30

La Dormida. Paraje: Gobernador Civit. Frente a Escuela “Carlos Galigniana Segura”. A las 11:30

General Alvear

Ciudad. El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. A las 9

Ciudad. Barrio Prensa. Kiosko del Barrio. A las 10:45

Jueves 22

Maipú

Fray Luis Beltrán. Escuela “Norberto Piñero”. Ruta Provincial 20 y San Martín. A las 10:30

Fray Luis Beltrán. Escuela “Cloromiro Giménez”. Los Álamos s/n. A las 11:30

Luján

Perdriel. Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 10

Perdriel. Barrio Jardínes de Brandsen. Espacio de Equipamiento Plaza. A las 11

Tunuyán

Ciudad. Los Ceibos y Moreno. A las 10

Rivadavia

Los Campamentos. Barrio Lencinas. A las 8:30

La Paz

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 9:30

La Menta. El Refugio. A las 11

Las Heras

El Challao. Barrio Jardín El Challao. Manzana D Casa 17. A las 9:30

El Challao. Barrio Nueva Generación. Manzana D Casa 13. A las 10:30

El Challao. Asentamiento 25 de Mayo. Lote 41. A las 11:30

San Rafael

Ciudad. Barrio Martín Güemes. A las 9

Ciudad. Moreno y 12 de Octubre. A las 11

Viernes 23

Malargüe

Ciudad. Sede Barrio Virgen de los Vientos. A las 9:30

Godoy Cruz

Trapiche. Barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Los Aguaribay. A las 9

Villa del parque. Martín Coronado y El Carrizal. A las 10

Villa del Parque. Barrio Barrancos I. Manzana E Casa 14. Calle Jamaica y Cuba. A las 11

Maipú

Chachingo. Barrio Las Campanas. Calle Pueyrredón a 300 metros de Videla Aranda. A las 10

Fray Luis Beltrán. Escuela 1-318 “República del Ecuador”. Ruta Provincial Nº: 50 s/n. La Columna. A las 11:30

San Roque. Subcomisaria San Roque. Ruta Provincial 50 y Gutiérrez. A las 12:30

Tupungato

Ciudad. Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 10:30

Lavalle

Jocolí Viejo. Ingreso a Barrio El Jarillero. A las 9

Villa Tulumaya. Barrio Dorrego Sur. A las 10

Junín

Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10

Philipps. Barrio Los Otoyanes. A las 12

General Alvear

Bowen. Bowen Centro. Barrio El Cerrito. A las 9

Bowen. Los Campamentos. Escuela “David Ortiz”. A las 10:45

San Rafael

Rama Caída. Centro de Jubilados. A las 9

Rama Caída. Cancha de Rincón del Atuel. A las 11

Rama Caída. Plazoleta de Tres Vientos. A las 12:30

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Centro de Salud 300. Ciudad. Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 9:30

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Progreso Acceso 1 y Fuente Alba. A las 10

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Barrio Sierras Altas. Calle Hermanos Chilenos. A las 10:15

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 10:30

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. A las 11

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM de Los Junquillos y Las Verbenas. Barrio Alto Mendoza. A las 11:15

Sección Siete. Barrio Flores/Olivares. Centro Integrador 2. Ascasubi y Posta del Retamo. A las 12

Sección Ocho. Barrio San Martín. Gimnasio 4. A las 12:15

Sábado 24

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio Colinas de Oeste. A las 11:30

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 11:45

Recorrido 2

Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. A las 9

Sección Ocho. Barrio Olivares. A las 10

Sección Ocho. Barrio San Martín. A las 11

Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. A las 12