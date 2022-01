Cornejo será el enviado de Suarez a la nueva reunión por el acuerdo con el FMI

El ex gobernador Alfredo Cornejo representará al actual mandatario Rodolfo Suarez en la reunión con el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y de la que probablemente participe el propio presidente Alberto Fernández por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se llevará a cabo el próximo martes 18 de enero, en lugar y hora a confirmar.

Tras dos postergaciones, todo indica que el encuentro con gobernadores y referentes de la oposición se concretará finalmente el martes en Buenos Aires, aunque aún no trascendieron mayores detalles sobre la convocatoria. El encuentro podría realizarse en el Congreso, como querían tanto la oposición como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; o en el salón Belgrano de Hacienda, como proponía el ministro Guzmán.

Lo cierto es que Suarez no podrá ir porque el domingo parte rumbo a la Costa Atlántica junto a su familia para tomarse unas vacaciones. Y en su lugar irá Cornejo.

Este “reemplazo” generó cierta sorpresa ya que Suarez enviará a un legislador en lugar de un miembro de su Gabinete. Cabe recordar al encuentro anterior (el 6 de enero) por el mismo tema, Suarez tampoco asistió y envío en su lugar al ministro de Economía, Enrique Vaquié.

Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial aclararon que se debe a que “Cornejo iba a asistir de todos modos, como presidente del interbloque de Juntos por el Cambio de Senadores en el Congreso”. Además, aseguran que se trata de un encuentro “más político”.

Cornejo -aseguran- va en calidad de oyente, expectante de que por fin el Ejecutivo brinde los detalles del acuerdo al que la Argentina pretende arribar con el FMI para antes del vencimiento de pago de casi 3000 millones de dólares a fines de marzo.

“En el encuentro anterior no dieron ninguna definición, no llevaron nada puntual. Por eso ahora va a escuchar, esperando que no sea la paparruchada de la otra vez. Desde Mendoza queremos conocer de qué se trata este acuerdo”, señalaron desde la Casa de Gobierno.

Claro, tras el encuentro del pasado 6 de enero, la mesa nacional de Juntos x el Cambio (de la cual forma parte el oficialismo provincial) cuestionó que el “gobierno nacional no presentó ningún programa”, por lo que considera “indispensable” que a en la próxima reunión lleven “información concreta y sustancial sobre cuáles son los pasos a seguir para que la Argentina retome el camino del crecimiento”.

“Desde Juntos por el Cambio dejamos en claro nuestro compromiso para colaborar con el país. En tal sentido, aguardaremos que el acuerdo esté plasmado en una carta de intención con el FMI, como dice la ley, sea remitido al Congreso para en ese momento manifestar nuestra posición al respecto”, agregaron.