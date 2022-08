San Rafael será sede de una nueva fecha del MX Cuyano

Este fin de semana, se llevará a cabo una nueva fecha del MX Cuyano de Motocross en el departamento de San Rafael. Además, dicha manga tendrá la disputa de la cuarta jornada del certamen Mendocino.

El campeonato comienza a transitar las últimas tiradas y los pilotos, que vendrán desde todos los rincones del país, buscarán hacerse de una victoria y así sumar los puntos necesarios en la lucha por el título.

Justamente, en la antesala a la carrera, Micaela Gallardo, de la categoría de Damas, hizo un análisis de lo que se viene: “Me gustó mucho la fecha pasada en El Gringo Loco, al cual iba con algo de miedo por el tipo de grip que tenia la pista, pero la prepararon excelente y me encantó. Se sumaron varias chicas y eso hizo que se dieran dos carreras muy lindas peleando distintos puestos. Ahora estamos esperando con ansias la fecha en San Rafael. Es muy lindo correr en casa pero es como que se agrega un plus de nervios y de presión por no cometer errores. Sólo queda seguir metiéndole y disfrutar del hermoso –finde- que seguramente se dé”.

Por su parte, Juan Cruz Cazado, de la divisional 85 “A”, expresó: “Tengo muchas expectativas para este nuevo compromiso que se aproxima. Me vengo sintiendo muy cómodo y para esta oportunidad me preparé con todo tanto física como mentalmente”.

El MX Cuyano se realizará en el circuito de Don Balbus, en el sur mendocino, el sábado 27 y domingo 28 de agosto, y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San Rafael.