Un chofer de colectivo fue atacado con un cuchillo en El Algarrobal

Esta madrugada, un chófer del Grupo 500 General Roca SRL sufrió una puñalada en su mano, en un intento de asalto en El Algarrobal (Las Heras). Sucedió a las 1.40 cuando ya estaba por terminar su turno, en el interior del barrio Victoria.

Elías, el conductor del recorrido 546, relató a Radio Nihuil el mal momento vivido anoche. Al final en el barrio Victoria, le hizo seña un sujeto encapuchado, sube a la unidad y marcó el boleto, «a la media cuadra se me abalanza y me pide el celular, la billetera, me pincha con un cuchillo y me logro defender y con la mano izquierda le agarro el cuchillo», explicó el colectivero.

En el forcejeo, el delincuente también terminó herido y para escapar se tiró por una ventana del micro y quedó la tarjeta SUBE, el buzo, la campera y el cuchillo del agresor.

«Logré perseguirlo dos cuadras y luego se fue por un descampado y lo perdí de vista», contó Elías, quien agregó que el colectivo siempre estuvo en movimiento y que no llevaba a otros pasajeros.

El conductor manifestó que no es la primera vez que sufre un hecho de inseguridad, «en el 2019 también subieron unos pasajeros camino al barrio Victoria, unas personas con niños, y sufrí una golpiza porque les cobré el boleto y me fisuraron la mandíbula«.

«Lamentablemente está complicado entrar al barrio Victoria en la madrugada, no hay policías, uno entra a la buena de Dios. He sabido de otros compañeros que les han robado la billetera, y el celular», finalizó preocupado Elías.