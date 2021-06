Pagos digitales y contactless, una tendencia para pequeños y grandes comercios

El mercado de pagos digitales en América Latina representa una oportunidad de crecimiento y seguridad para los pequeños y grandes negocios, aseguraron expertos de Napse, Evo Payments y Farmacias Benavides.

Durante el webinar “¿Cómo integrar medios de pago?”, el segundo del ciclo Napse Talks, los participantes destacaron que durante 2020 aumentó el uso de medios de pago contactless a partir de las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las medidas de distanciamiento social.

“Pasamos de tener 10 o 12 opciones a decenas de posibilidades, lo principal que ha sucedido es que cambiamos de una operación tradicional donde voy con mi tarjeta y hago toda la transacción personalmente a una transacción que llamamos de tarjeta no presente; es ahí donde el comercio y el usuario se han visto en una evolución forzada, en la que se comprobó que no es tan complejo como se pensaba”, señaló Omar Muguerza, SVP of Sales New Accounts en Evo Payments.

Según la Cámara Argentina de Fintech, durante el último año el 60% de los pagos se hizo de forma digital, y el uso de tarjetas de débito aumentó un 33% durante el primer trimestre de 2021 en relación al mismo período de 2020, según un informe de Prisma Medios de Pago. Estos cambios en las conducta de los consumidores obligan a la industria del retail a adaptarse rápidamente para no perder ningún comprador por falta de opciones.

Javier Mena Ruiz, gerente de Sistemas de Información en Farmacias Benavides destacó que aunque la multiplicidad de medios de pago ofrece ventajas competitivas, no significa que se deban incluir todas, “esta decisión depende mucho del tipo de tienda y tipo de producto, pero sobre todo del consumidor, debemos identificar y conocer bien a nuestro cliente para determinar cuáles y cuándo agregar determinada forma de pago, hay que considerar el impacto negativo de no tenerlas o el impacto positivo en tema de branding”.

Según los especialistas, esta práctica también ha servido para promover la inclusión financiera en las sociedades. “La diversificación de medios de pago tiene mucho que ver con la inclusión financiera, no hablamos de inclusión bancaria o bancarización, porque ese es un tema de los bancos, sino de cómo podemos democratizar este acceso a los medios de pago y tener las herramientas para hacerlo bien”, explicó Paulo Puglisi, vicepresidente Región Norte en Napse.

Los oradores destacaron que en el mercado hay diferentes opciones que ofrecen soluciones empáticas con las dimensiones y necesidades de cada negocio, incluidos los nuevos emprendimientos: “El costo de integración y el costo de transacción es mínimo respecto al retorno que ofrecen y en el caso de las medianas o pequeñas empresas es plug and play. La pregunta que deben hacerse los retailers es qué hay detrás, más allá del costo de transacción, cuáles son los verdaderos beneficios y qué me estás ahorrando”, agregó Muguerza.

“Hay que considerar qué actividades me va a solucionar, no solo de pago, sino de administración, de cómo integro nuevas tecnologías sin tener que cambiar lo que ya tengo, eso además nos ayuda a ser mucho más eficientes cuando vengan nuevos requerimientos”, aseguró Mena Ruiz.

En la actualidad, los consumidores esperan poder elegir entre el pago con efectivo, tarjetas, transferencias, billeteras digitales, link de pago, códigos QR o tecnología NFC; y en todos los casos el tema que más interesa a clientes y comercios es la seguridad.

“Los pagos cero contacto van creciendo, además de la conveniencia, por el factor de confianza en el manejo de la seguridad de los datos. Muchos consumidores temen entregar su tarjeta o compartir los datos de la misma debido a malas experiencias –propias o de terceros– por temas de clonación o cargos no reconocidos, que afectan al propio consumidor, al comercio y al emisor del plástico. Hoy hemos ganado confianza, ya que tenemos sistemas de seguridad muy robustos, con pasos de autenticación para autorizar y filtrar cada transacción”, finalizó Omar Muguerza.

El siguiente encuentro de Napse Talks se llevará a cabo el 7 de julio, y en el mismo se hablará sobre la implementación de herramientas tecnológicas para gestionar pedidos de forma integrada. Los interesados pueden inscribirse de forma gratuita en webinars.napse.global