El Municipio ayudará a detectar propiedades reguladas

La Municipalidad de Luján de Cuyo, en virtud de evitar posibles estafas o inconvenientes operativos en el mercado inmobiliario departamental, elaboró un programa de asistencia destinado a posibles compradores de terrenos. El mismo será difundido por todos los canales de comunicación de la comuna y tendrá a cargo, de forma permanente, trabajadores del Municipio para que informen los requisitos indispensables exigidos para este tipo de operaciones.

Es importante ponderar que si el lote no posee red de agua, alumbrado público y/o obras de urbanismo, muy posiblemente, se constituya como un lote no aprobado por la Municipalidad ni el Gobierno Provincial. Esta condición implicaría que la propiedad no se pueda escriturar y, en consecuencia, no formaría parte de la propiedad del eventual comprador. Es decir, el damnificado no podría presentar planos en la comuna y tampoco pedir préstamos en instituciones bancarias o financieras. Además, es posible que el terreno también esté afectado a una posible apertura de calle por parte del Municipio lujanino, Vialidad Provincial o Nacional.

Para combatir estas posibles complicaciones, Luján de Cuyo se propuso a colaborar en la verificación de las condiciones de los lotes que tentativos interesados piensen en adquirir. Concretamente, esta información podrá comprobarse enviando un correo a consultasloteoslujan@lujandecuyo.gob.ar indicando la siguiente información:

Padrón municipal o catastral del lote

Ubicación.

Otros datos que posea tales como nombre del barrio y titular.

Con esta información elemental se determinará:

Si el lote a adquirir cumple con las condiciones que la ley y ordenanzas determinan.

Si el lote posee deuda municipal o multas.

Quién es el titular del lote.

Complementariamente, los interesados también podrán consultar acerca de normas y planes municipales específicos, a saber: conocer cuál es la normativa municipal y cuáles serían las posibles afectaciones o retiros por apertura de calles u otras y si el lote posee todos los servicios básicos. Finalmente, la Municipalidad de Luján sugiere siempre contar con la asistencia de un escribano de confianza para efectuar la operación y recuerda que el asesoramiento, por parte de la comuna, siempre será gratuito y confidencial.

Más info: https://lujandecuyo.gob.ar/plan-municipal-de-ordenamiento-territorial