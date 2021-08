Cornejo y Juri plantearon a qué modelo de país, aspira Cambia Mendoza

Los precandidatos al Senado de la Nación, Mariana Juri y Alfredo Cornejo recorrieron junto a los aspirantes locales el Valle de Uco. Aprovecharon la oportunidad para plantear diversos temas de discusión en el marco de la campaña electoral.

En primer lugar busque la empresa Río Alara SA que es productora, empacadora y exportadora de cerezas. Luego llegaron hasta la empacadora Marcelo y Rubén Vicente.

Un poco más tarde entregaron material deportivo en el Club La Posta y finalmente recorrieron algunos comercios del centro de Tunuyán. Luego de las actividades, cerca del mediodía, Cornejo y Juri presentaron en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el comité de la UCR del departamento a los precandidatos a legisladores provinciales y concejales de Tunuyán. La lista está conformada por Luis Manuel López, Cecilia Di Nasso, Arturo Pechemiel, Violeta Anzorena y Romina Cornero.

Allí tomó en primer lugar la palabra Mariana Juri y dijo: “ Es un gusto enorme volver a Tunuyán, lo hacemos bastante seguido así que llegar una vez más nos llena de alegría llegar a este lugar un poco a escuchar la problemática de cada uno de los sectores. El empuje que tiene sin duda el sector productivo, el escuchar cómo desde el gobierno provincial hemos podido acompañarlos mínimamente, pero también escuchar las grandes preocupaciones que tienen con el gobierno nacional por la dificultad para exportar, todos estos inconvenientes que sin dudas lo que aspiramos con Alfredo es poder llegar y poder influir en estas decisiones nacionales “.

La importancia de impulsar el turismo en toda la provincia

Sobre su trabajo en estos días, la también ministra de Turismo y Cultura comentó: “También quiero compartirles y estoy aquí con parte del equipo del ministerio porque vamos a dedicar una parte del día a recorrer algunos de los emprendimientos de aquí de Tunuyán que están participando de este programa tan exitoso que hemos puesto desde el gobierno que es Sale Mendoza para dar nuevamente un apoyo a un sector tan postergado que el gobierno nacional no solo cerró las puertas al principio y ustedes saben que el gobernador Suarez desde el primer momento de la pandemia trató de equilibrar la salud y la economía. Nos ocupamos particularmente de que era un sector que podría ser abierto de que haya más emprendimientos, más empleo sobre todo “.

“El Valle de Uco lidera las reservas de Sale Finde”

“Quiero contarles y me parece que esto nos tiene que llenar de orgullo que justamente en estos cuatro días del programa Sale Finde, un programa de venta anticipada contarles que los emprendimientos del Valle de Uco son los que están liderando las compras tanto por parte de los mendocinos que están eligiendo al enoturismo como motivo principal del viaje como también la gente de Buenos Aires “, destacó Juri.

Luego la precandidata agradeció a “los están acompañando en estos días y como me gusta decirles cada vez que puedo, hagámoslo con mucha fuerza porque no solamente estamos eligiendo dos modelos de país, también estamos eligiendo dos modelos de mujeres. , la corrupción y poner a las otras mujeres candidatas solamente preocupadas para ver como defienden su situación judicial.

“Los vecinos del Valle de Uco deben evaluar los hechos y no los discursos”

Por su parte, Cornejo destacó: “En primer lugar decirles porqué queremos pedirles el apoyo a los tunuyaninos ya todo el Valle de Uco. Le pedimos el apoyo por lo hecho hasta aquí, efectivamente por los antecedentes que tenemos de trabajo conjunto y también por lo que queremos hacer para adelante. Pero también con una visión del país, esta elección es trascendente para el país, no es una mera elección legislativa que reparte cargos en los órganos deliberativos municipal, provincial y nacional sino que da señales acerca de cuanto quiere cambiar la ciudadanía argentina este rumbo económico, social, institucional que tenemos hasta aquí”.

“Este rumbo bastante caótico en el que estamos inmersos, con un deterioro muy importante de los indicadores sociales. Hay gente que se hacen los sensibles, en particular, el gobierno nacional en sus discursos pero no son tan sensibles en los hechos. Acompañan con una doble moral la situación de deterioro social que hay en la Argentina, en todo el país y en nuestra provincia también, en nuestro Valle de Uco. Y no lo acompañan a ese discurso, a ese relato de sentimiento, no lo acompañan en los hechos concretos , porque si pudo festejar el cumpleaños de la compañera del presidente Alberto Fernández, ese en Olivos en plena pandemia y cuando todos estábamos encerrados y nos retaban muestra la doble vara de lo que dicen con respecto a lo que hacen”, completó Cornejo.

Sobre el trabajo del gobierno provincial en la zona, Cornejo destacó: “Por eso es importante que el Valle de Uco y en Tunuyán evalúen por los hechos más que por las palabras. Las palabras sirven para dar símbolos pero también los símbolos son los hechos. El gobierno de la provincia ha tenido un delgado equilibrio tomando riesgo, arriesgándose en muchos aspectos a críticas, yo les recuerdo que cualquiera que hacía una crítica por aquella época en que ellos festejaban el cumpleaños eran acusados de anti vacuna, de las peores calamidades y, sin embargo, ellos festejaban el cumpleaños.Podía entrar el adiestrador de Dylan a Olivos pero no podía moverse la gene del trabajo, ni podía ir a los chicos a la escuela con el daño psicológico que ha sido mantener cerrada la educación presencial, y no solo psicológico sino social y económico “.

Las diferencias en el manejo de la pandemia en Mendoza y en la Nación

“Entonces hay que evaluarlo por los hechos, mientras se le exigía a todos mayores restricciones en Mendoza, el gobierno provincial hizo el esfuerzo en mantener esa delgada línea entre tener abierto y mantener la estructura de Salud. Y un ejemplo de esa infraestructura de Salud es el hospital Central y su administración. El hospital Scaravelli en Tunuyán y por eso le pedimos a Luis López que además de su tarea técnica que la hace tan bien nos acompañe encabezando la lista de concejales. Le pedimos a Luis que hiciera ese esfuerzo “.

La lista de concejales por Tunuyán en el Frente Cambia Mendoza

Al respecto del candidato en primer término, Cornejo dijo: “Él desde luego es un hombre de acción, se siente más cómodo estando en la tarea ejecutiva del hospital pero nosotros creemos que esto es un símbolo que tiene que ver con lo que viene en Tunuyán , con los cambios que queremos promover en Tunuyán con cambios políticos sustantivos que nivelen para arriba no que achaten para abajo. La cultura ciudadana y, fundamentalmente, el emprededurismo, los proyectos de crecimiento que necesita Tunuyán. lista de concejales en un lugar que administra la oponerse a Cambia Mendoza pero creemos que tenemos una muy buena propuesta, creemos que además acompañados por Cecilia en segundo lugar con su trayectoria social, con su trayectoria deportiva también creo que nos ayuda a vestir la lista bastante bien”.

“Y vestir no solo por los cosméticos sino por todo lo que queremos representar en Tunuyán que haya una nítida señal de cambio y la verdad que nos llena de orgullo la incorporación de un empresario joven como Arturo Pechemiel en el tercer lugar de la lista. Su familia, la conozco de niño, son verdaderos emprendedores y él con su temprana edad está tratando de cuidar a las empresas que son el verdadero motor de la inversión y por lo tanto del crecimiento, tratando de cuidar desde la cámara a la actividad económica que debe crecer en Tunuyán. No debe ser dependiente del municipio y del sector público sino que tiene que ser un lugar que cada vez tenga más sector privado”, continuar Cornejo.

El modelo de país que plantea el Frente Cambia Mendoza

“Llevamos 11 años de recesión, sin crecimiento, hay que cambiar eso urgente en la Argentina, y el primer responsable es el gobierno nacional de la inflación y la falta de empleo. Ese voto es que el pedimos en el Valle de Uco y en Mendoza. Apelamos al sector empresario, productivo, a los emprendedores ya los que quieren trabajar y no pueden, para que nos acompañen con su voto el próximo 12 de septiembre y luego en noviembre en las generales. Queremos confrontar dos modelos con Cristina en el Senado, los ejemplos están en las formas de administración de Mendoza y de Santa Cruz “, completó el precandidato.

La importancia de las energías alternativas

Consultado sobre el fracking, Cornejo dijo: “Es un debate salvado jurídica y socialmente, queremos mostrar el crecimiento y si invertimos en ciencia y en técnica hoy es la única forma de salir de esta situación ambiental, en menos de 100 años tendremos energías limpias y eliminamos los fósiles, con lo cual es un debate que quedaría saldado. hidráulica, todo lo que el mundo está haciendo. Cuando tengamos estabilidad macroeconómica vamos a poder tener una matriz energética que permita tener una capa de ozono vuelta a cerrar “.

“No hay ciudadanos que no quieran ir a votar”

Sobre la cantidad de ciudadanos indecisos que plantean las encuestas, Cornejo dijo: “Lo importante es que hay una serie de encuestas que utilizan los partidos. No sólo percibimos la cantidad de indecisos sino también habla mal del encuestador. No se si esos son los números reales, porque el 43% es muchísimo. Esto no pasó nunca, ni siquiera en el 2001. El domingo de las PASO, la gente va a ir a votar “.

El “exitoso modelo de Mendoza al país”

Sobre la forma en la que se ha administra Mendoza, Cornejo dijo: “Hay cosas que son culturales. Austero, más respetuosos de la institucionalidad. La institución del agua es una institución en sí misma y eso se traslada de generación en generación”.

“Si bien se necesita una estabilidad macro económica para lo social, también se necesita esa estabilidad para lograr energías alternativas y limpias. Todo lo que se necesita son herramientas que todas las tiene el Estado Nacional. En el 2020 todo Buenos Aires estuvo cerrado y en Mendoza a partir de mayo comenzó a abrir. En el tercer y cuarto trimestre de 2020, el empleo en Mendoza fue del 8% de desempleo. Si bien no nos gusta, en el mismo periodo en AMBA fue del 12% por estar cerrados. de Mendoza nos aportaron que no subiera el desempleo tanto como en AMBA “, cerró Cornejo.

La caída de la economía en el país

Sobre la recesión que tiene el país el ex gobernador dijo: “El producto bruto interno mide la riqueza que genera un país en un período determinado. La argentina decreció 9,9 en todo el 2020. La excusa del gobierno nacional es puramente la pandemia y la herencia recibida, y el problema es que no crecemos hace 11 años. Mientras en la Argentina, la economía decreció 9, 9 en el 2020, en el año 2020 Mendoza decreció un 7%. El 7% es mas o menos lo que cayo Chile y Uruguay. Dos países que enfrentaron la pandemia con otro modelo, y la economía cayó menos que en Argentina. No por tener instrumentos de política económica el gobierno provincial, sino que usó mejor la libertad y el equilibrio entre la infraestructura de salud y la actividad económica”.

“La actividad económica del país es muy preocupante, hay un deterioro de capacidades productivas año tras año, y no es solo por la pandemia, es por una economía que no está funcionando bien. En números concretos y validados por el estado y organismos internacionales, en el año 2010, la Argentina producía cierta cantidad de riquezas con su producto bruto. En el año 2019, que fue un año malo para la economía y el anterior presidente perdió en las elecciones, por causa de la mala situación económica, el producto del bruto del 2019, fue el mismo que en el 2010, el primer gobierno de Cristina. Es decir que pasaron 10 años y los argentinos produjimos la misma cantidad de riqueza en el 2010 que en el 2019, esa es la prueba palpable de que no creció la economía, pero en esos 10 años tenemos un millón de habitantes más para distribuir la misma renta “, completó el actual legislador nacional.

Sobre las posibles soluciones, Cornejo destacó: “El producto bruto del 2021 se estima que estará por debajo del 2019, y el del 2021 será el mismo producto que el del 2008, primer año del primer mandato de cristina. Es decir ese es el nivel de deterioro que tiene la encomia de nuestro país. ¿Cómo se sale? Es la pregunta que todos nos hacemos. Se sale de una forma totalmente distinta a lo que se ha venido administrando hasta aquí. las empresas, la relación fiscal entre el contribuyente y los que pagan impuestos, la relación fiscal entre los estados provinciales y el estado nacional. El Estado nacional no pone incentivos para que los estados provinciales generen más sector privado. Por el contrario, la forma de distribución de recurso obliga a los estados provinciales a aumentar el impuesto regresivo que es ingresos brutos, que genera u costo sobre la producción y la vida cotidiana enorme”.

Al respecto de cómo se puede generar empleo, el ex gobernador comentó: “Estos cambios sustantivos sólo lo hace el poder político, y el poder político lo da la ciudadanía y hay que usarlo bien. En Mendoza lo estamos usando bien, cuando nos dan poder lo usamos a favor de las mayorías populares. En cambio Cristina lo está usando a favor de los contratistas del Estado muy amigos, ricos, el kirchnerismo tiene ricos en sus filas. Si no se modifican las leyes laborales no se va a generar empleo. que cree que se resuelve con un ajuste fiscal también se equivocan, porque el ajuste fiscal no tiene cultura que lo apoye “.

“El Estado esta para dar igualdad de oportunidades, y para eso nos enorgullecemos de lo que hemos hecho en Mendoza. Lo que hemos logrado con las escuelas, no solo en pandemia sino antes, logrando los 180 días de clases. Tener la mejor tecnología de diagnostico de nuestros hospitales. En el Valle de Uco, la tecnología para los diagnósticos la tenemos de inmediato, antes era un negociado de los privados. Eso es igualdad de oportunidades. No igualitarismo. Eso son los verdaderos pilares del progreso. que generar ese entorno. Pero va a haber una nueva oportunidad de que logremos crecimiento, yo tengo esperanzas, y que eso promueva desarrollo que es lo que necesitamos “, finalizó Cornejo.