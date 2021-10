Con un acto en Junín el peronismo pisó fuerte en el Este

Anabel Fernández Sagasti, candidata al Senado de la Nación y su compañero de lista Adolfo Bermejo, acompañados por el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, visitaron la sede del Partido Justicialista de Junín en su recorrido por cada rincón de la provincia.

Los candidatos del Frente de Todos, lista 502, bajaron un fuerte mensaje de unidad para el peronismo, a la vez que criticaron con fuerza a los diputados de Cambiemos por no haber brindado quórum para votar las leyes de Etiquetado Frontal de los alimentos y Jubilación Anticipada de los Viñateros, este último un reclamo histórico de la sociedad mendocina.

“Con los trabajadores contratistas estábamos muy ilusionados con que pudieran jubilarse después de una lucha de 20 años, pero 4 diputados mendocinos, Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Jimena Latorre y Luis Petri no bajaron y no pudimos tener ley. Eso habla de a quién representan y a quién no. A Mendoza se la defiende no de palabra, con acciones. Era un momento para defender a los mendocinos y no lo hicieron”, destacó la presidenta del Partido Justicialista.

“Para el peronismo esconderse y quedarse en su casa no es una opción. Nuestro rol es la empatía, sentir lo que sienten los otros, y sabemos que las cosas no están bien, lo decimos porque somos sinceros. El valor de la palabra en la política es nuestro mejor caudal, y todos sabemos que la situación en la provincia es delicada”, agregó Fernández Sagasti.

En tanto, la actual senadora criticó a las últimas gestiones radicales en el Gobierno Provincial: “En Mendoza hay 8,5% de desocupación, cuando se fue el peronismo de la Casa de Gobierno había 3,8%. Lo triplicaron y sabemos que no les importa. Para el Gobierno provincial los mendocinos no existen”.

Por su parte, Bermejo ponderó el recorrido federal de los candidatos peronistas: “Hemos hecho más de 5.000 kilómetros recorriendo la provincia, llegando a cada pueblito de cada departamento. Las PASO fueron la primer parada, las elecciones de noviembre son la segunda parada, pero en 2023 es la estación final y tenemos que lograr que gobierno el peronismo, es lo mejor para la gente”.

Para finalizar, el aspirante a la Cámara Baja realizó un llamado a mantener la unidad lograda en el peronismo: “Hoy más que nunca es imperativo que mantengamos la unidad del Frente de Todos y fundamentalmente del Partido Justicialista”.

Asistieron además al acto por los 126 años del nacimiento de Juan Domingo Perón, concejales actuales y candidatos de la zona, y el presidente del PJ de Junín, Juan Di Paolo.