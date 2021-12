Ulpiano Suarez distinguió a agentes municipales

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, reconoció y les entregó una medalla a los empleados que cumplieron 30 años de servicio en el municipio. El reconocimiento se desarrolló en un emotivo acto que se realizó en el parque lindante al edificio municipal, en el marco de un nuevo aniversario esta institución.

Acompañando al jefe comunal, participaron del evento los secretarios Erica Rojas (Gestión Pública), Patricia Sánchez (Hacienda), Juan Manuel Filice (Desarrollo Urbano), Rodrigo Olmedo (Gobierno), Pablo Terk (Comunicación y Planificación Estratégica) y Felipe Rinaldo (Turismo y Cultura); junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Horacio Migliozzi.

Durante el encuentro, Ulpiano Suarez expresó: “Algunos dicen que 30 años no es nada, pero yo estoy convencido de que sí, de que son muchos pero no por la cantidad de años, sino por todo lo que puede suceder en 30 años, en cómo ha cambiado, el país y la Ciudad. Pero si hay algo que no ha cambiado en estos 30 años es el compromiso de ustedes con la Ciudad y con los vecinos. Somos la ciudad de todos los mendocinos y cada uno de los servicios en los que ustedes intervienen están orientados a los vecinos y también a miles de mendocinos y turistas que ingresan todos los días”.

Empleados distinguidos

Los empleados que recibieron una medalla por sus 30 años de servicio fueron: