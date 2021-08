Suarez entregó casas en Tupungato y habló de replicar el modelo de Mendoza en el país

El Gobernador estuvo con parte de su gabinete esta mañana en Tupungato y allí entregó viviendas en el barrio 17 de Octubre, del distrito Cordón del Plata. Señaló que la provincia hace un gran esfuerzo en épocas en las que la economía nacional no es propicia.

El Gobernador Rodolfo Suarez participó esta mañana en la entrega del barrio 17 de Octubre ubicado en la intersección de la ruta provincial 99 con la ruta Cordón del Plata, en Tupungato.

Estuvo acompañado por el ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgro; la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, María Marta Ontanilla; el subsecretario de Obra Pública, Jorge Simoni; el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri; la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri; el intendente de Tupungato, Gustavo Soto; el presidente del Concejo Deliberante, Antonio Valderrama, además de legisladores provinciales y autoridades de la empresa Nexor.

Son 13 viviendas con 2 dormitorios, prototipo Alas. La superficie cubierta es de 55,82 metros cuadrados. El proyecto se realizó mediante el programa Mendoza Construye Línea 1.

La inversión total es de $31.923.833,03, la empresa constructora a cargo del proyecto es Nexor Cuyo SA y trabajó con un sistema de construcción tradicional.

Luego del corte de cinta y la entrega de carpetas, el Gobernador Rodolfo Suarez dijo: “Buenos dias para todos los vecinos. Este acto emotivo hoy se realiza con esta particularidad y protocolos debido a la pandemia pero no por eso es menos importante. Siempre digo que este tipo de acciones son las que hacen que nuestra función pública cobre sentido, porque le estamos cumpliendo un sueño a la gente”.

Un esfuerzo conjunto entre el Municipio y la Provincia

“Lo concreto es que una acción del Estado se traduzca en una mejor calidad de vida para los mendocinos. Aquí, los vecinos, a partir de ahora tienen un hogar donde pasaron sus días y dejarán de herencia para su familia. Estamos haciendo un gran esfuerzo en estos tiempos de dificultad económica, y con una inflación que el Gobierno nacional no puede detener”, agregó el mandatario provincial.

Sobre la vida que los mendocinos llevaron en pandemia, el mandatario dijo: “Todo esto cobra mayor sentido y la emoción es más grande y es una alegría estar aquí y de no haber parado, que la economía de Mendoza siga funcionando a que las libertades existan, que los jóvenes hayan seguido con sus actividades, que las personas sigan trabajando y los comercios no cierren. Es una apuesta fuerte que hicimos desde el Gobierno y es distintiva a otras regiones de la Argentina. Acá no nos encerramos, seguimos con las clases porque eso hace mal al crecimiento y al pueblo”.

“Gracias a ustedes por permitirnos estar hoy aquí. Esto es el esfuerzo de ustedes más que del Estado, porque hay que pagar la cuota para que otros tengan su casa. Desde este Gobierno que trabaja en conjunto con el Municipio, estamos a disposición para apoyarlos y escucharlos siempre”, cerró Suarez.

A su turno, el intendente de Tupungato, Gustavo Soto, comentó: “Este sueño hecho realidad es fruto del trabajo de mucha gente. En primer lugar, quiero felicitar a los nuevos adjudicatarios y les pido que cumplan en tiempo y forma con la cuota de la casa para que podamos seguir haciendo más viviendas. Quiero destacar que el Gobierno provincial, en sus dos últimas gestiones, han tenido la responsabilidad política e institucional de destinar fondos para que se realicen estas obras a través del programa Mendoza Construye”.

El éxito de la estrategia de Mendoza ante la pandemia

Consultado sobre el manejo del Gobierno provincial equilibrando la salud y la economía, el mandatario provincial señaló: “Nosotros hemos demostrado a lo largo de todo este tiempo que la estrategia que tomó Mendoza en cuanto a mantener la economía abierta, al igual que las libertades de las personas para que puedan circular, las clases presenciales para nuestros hijos, que es algo fundamental sobre todo en los sectores vulnerables, es el camino para salir adelante”.

“Además, nosotros no hemos tenido casos o picos superiores que los que se dieron en otros lugares del país donde las cuarentenas han sido muy estrictas y han hecho un daño a la economía tremendo”, agregó el Gobernador.

El modelo de Mendoza al país

Sobre su candidatura al Congreso Nacional, Suarez sostuvo: “Soy candidato suplente, lo que significa que no tengo posibilidades, pero hemos querido vislumbrar a los mendocinos la importancia que tiene esta elección, por eso me he querido involucrar. Es una elección crucial para la Argentina, el kirchnerismo está a pocos votos de tener el poder absoluto y esto no va a ser el país que la mayoría quiere. Por eso hemos puesto lo mejor de nosotros para que la gente nos acompañe. Hay que defender la república y las libertades como hicimos acá en Mendoza. Es un momento histórico para decir que no a las restricciones”.

Al respecto de la impugnación que presentó un partido mendocino sobre su candidatura, el jefe del Ejecutivo provincial explicó: “Es parte de la campaña. El Senado de la Nación es un organismo nacional y las condiciones las impone la Constitucional Nacional. La confusión está porque en Mendoza hay que cláusula vieja que está en desuso y que no tiene sentido de ser, que es cuando a los senadores los elegían los legisladores, entonces se decía que el gobernador podía tener influencia sobre ellos, pero eso se modificó en 1994 y esas cláusulas no están vigentes. El derecho y las instituciones son dinámicas”.

“Lo que buscamos es plebiscitar el gobierno que estamos llevando adelante y el que hizo Alfredo Cornejo, porque esto es una continuidad en la forma de gobernar en la austeridad, en estar cerca y apostar a la gente, en rescatar nuestra identidad de mendocinos, que es la que queremos llevar al país y estamos trabajando en eso”, cerró Suarez.