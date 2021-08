Suarez entregó casas en Guaymallén y destacó el trabajo conjunto con el municipio

Hasta el momento se han entregado 59 soluciones habitacionales además de 90 lotes con servicios. Se encuentran en ejecución 104 y ya están licitadas 76 más para concretar próximamente (49 del Barrio Viñas de San Alberto, 26 del Barrio Viñas de la Merced y 1 crédito de Ahorro Previo).

El Gobernador Rodolfo Suarez; el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro y la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), María Marta Ontanilla participaron de la entrega de 8 casas del barrio Patria Grande de Guaymallén. Las viviendas fueron construidas a través del programa federal plurianual de construcción de viviendas Techo Digno.

Hasta el momento se han entregado 59 soluciones habitacionales además de 90 lotes con servicios. Se encuentran en ejecución 104 y ya están licitadas 76 más para concretar próximamente (49 del Barrio Viñas de San Alberto, 26 del Barrio Viñas de la Merced y 1 crédito de Ahorro Previo).

Estuvieron presentes el vicegobernador, Mario Abed; la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri y los legisladores nacionales, Julio Cobos y Pamela Verasay.

Luego del corte de cinta, el Gobernador tomó la palabra y dijo: “Buenos días, es una alegría estar con ustedes y que nos permitan compartir este momento tan importante en la vida de cualquier familia, porque a partir de ahora tendrán su casa y su hogar con todo lo que eso significa”.

“Tener una vivienda también hará que la hereden sus hijos y son bienes que quedan en la familia, por eso hay que cuidarlas y pagarlas para que mayor gente pueda acceder a la vivienda propia”, agregó Suarez.

En referencia al trabajo conjunto entre municipio y provincia, el mandatario destacó: “Estamos orgullos de trabajar de forma conjunta con este gran intendente que tiene Guaymallén. Marcelino ha hecho grandes transformaciones en este tiempo que lleva gobernando. Ha sido un gran apoyo para este Gobernador para mantener el espíritu mendocino que nos caracteriza en esta época atípica que estamos viviendo en pandemia”.

“Pero aquí no paramos, no nos encerramos, la gente sigue saliendo a la calle con responsabilidad debido a que nuestra situación epidemiológica no ha sido distinta a la del resto del país. Es más, hemos tenido mejores números y menos casos que en el resto del país, porque los mendocinos somos así y es lo que tenemos que defender. Mantengamos la esperanza de tener un país mejor porque mucha gente está trabajando para que eso ocurra”, finalizó el mandatario.

A su turno, Marcelino Iglesias indicó que estos lugares “cuando los habitan se transforman en casas. Les deseo que puedan disfrutar con responsabilidad estas viviendas por las que tanto tiempo esperaron. Les deseo mucha felicidad y que podamos seguir trabajando juntos en la construcción de un mejor municipio”.