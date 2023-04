Qué jugadores de Boca borraría el nuevo DT, Jorge Almirón

Este lunes comenzó el ciclo de Jorge Almirón como entrenador de Club Atlético Boca Juniors. Almirón, quien antes dirigió a Lanús, San Lorenzo e Independiente, tuvo su primer entrenamiento como técnico del Xeneize esta mañana, después de la derrota de anoche en la Bombonera contra Colón.

Llega en reemplazo de Mariano Herrón, quien se hizo cargo tras la salida de Hugo Ibarra.

Aunque Almirón no fue la primera opción del Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme, llega a Boca en un momento de tensión después de la derrota ante Colón.

Los jugadores abandonaron el campo de juego entre aplausos tibios y silbidos de la multitud. El equipo se encuentra en una situación delicada y Almirón tendrá que trabajar para cambiar las cosas.

Además, Almirón tendrá que trabajar con los jugadafores actuales ya que el próximo mercado de fichajes no es inmediato. La pretemporada en junio será una oportunidad para que el técnico trabaje con el equipo desde cero y para la compra y venta de jugadores. Almirón podrá elegir a los jugadores que desea incorporar, pero tendrá que lidiar con la partida masiva de varios futbolistas, según publica el portal Strikers.

Qué jugadores se podría in de Boca

En cuanto a la lista de jugadores que podrían salir, Nicolás Orsini es uno de ellos, ya que no se adaptó a Boca y no ha sido efectivo en la delantera. Norberto Briasco también está en la lista, aunque ha mejorado en los últimos partidos. Juan Ramírez y Pol Fernández son otros dos jugadores que son muy cuestionados, pero que son del gusto de Riquelme. Finalmente, Lucas Vázquez perdió su lugar en el equipo titular y se espera que Almirón quiera sumar un centrodelantero. Sin embargo, hay otros jugadores que podrían salir en junio, ya sea que finalice su contrato o no. Riquelme y Almirón serán los encargados de decidir quiénes se quedan y quiénes se van.