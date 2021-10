Lucas Vicino cerró un fin de semana positivo en La Plata

Después de un sábado complicado, Lucas Vicino pudo revertir el fin de semana, realizó una buena final para finalizar en la 10ª colocación la tercera fecha de la Copa de Oro del TC Mouras, que se llevó a cabo en La Plata.

El oriundo de Maipú, con el Dodge del Galarza Racing, no arrancó bien el domingo. Porque en su serie clasificatoria, largó 7º y finalizó 8º. Sin embargo, pudo acomodar el auto para la competencia final, donde se las ingenió para superar a varios rivales. Partió desde las 15ª colocación y con el transcurrir de las vuelta se fue acomodando en la fila india para finalizar 10º, en una competencia que ganó Marcos Quijada. En la Copa de Oro, Lucas se mantiene en el puesto 10, con 75 puntos.

“Fue una final entretenida, terminé 10º pero no era lo que esperábamos, queríamos funcionar un poquito más adelante este fin de semana pero no se pudo. El equipo está trabajando para mejorar el auto, aunque no estamos encontrándolo. Pensando en la próxima fecha, intentaremos mejorar lo hecho este fin de semana, tenemos que seguir por este camino de evolución para estar peleando arriba lo más rápido que se pueda”, señaló el mendocino.

La próxima fecha del TC Mouras, cuarta de la Copa de Oro, se llevará a cabo el 7 de noviembre, en el autódromo de Viedma.