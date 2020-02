Presupuesto 2020 El Partido Intransigente ahora apoya la propuesta del PJ

En el guión sobre el Presupuesto de la provincia se escriben todos los días nuevas líneas que engrosan el nudo de la cuestión cuyo desenlace, con suerte, será la semana que viene. Esta vez, un partido minoritario se sumó a las filas de la oposición peronista. El Partido Intransigente (PI) comunicó que apoyarán la propuesta presentada por el Frente de Todos.

«El Partido Intransigente provincial manifiesta su confianza y mantiene su compromiso hacia el accionar del bloque Frente de Todos y la conducción de la compañera Anabel Fernández Sagasti, los cuales se encuentran alineados a los preceptos del proyecto nacional y popular en el territorio argentino. Como consecuencia de lo anterior, la Mesa Provincial del Partido Intransigente en su totalidad ratifica su apoyo a la alternativa presupuestaria presentada por el bloque Frente de Todos, y ve con agrado que sea plasmado, a través de sus legisladores en ambas Cámaras», narra el comunicado.

Sin embargo, hasta hace tres días todo parecía indicar que el apoyo del PI estaba con el oficialismo. De hecho, el martes cuando se firmó el despacho de mayoría al Presupuesto 2020 del gobernador, Rodolfo Suarez, uno de los diputados que lo acompañó fue Eduardo Martínez, legislador del PI en diputados.

Daniel Galdeano, senador y presidente del PI.

«Yo le estoy hablando como senador y como presidente del partido, convocamos a una mesa y nos parece que el proyecto del PJ es mejor. El otro se firmó sin el consenso. Estamos mucho más de acuerdo y consideramos más razonable el del PJ«, sostuvo Daniel Galdeano, senador y presidente del PI.

El senador ratificó que a nivel partidario la decisión es la de apoyar el despacho del PJ. «Consideramos que no se puede negar el Presupuesto. También vamos a aprobar el roll over, hay cosas que se pueden refinanciar como la deuda con ANSES y tenemos que recuperar la credibilidad de los partidos políticos, si las cosas hubieran estado tan bien no hubiera sido necesario pedir U$S300 millones de endeudamiento«, agregó.

Eduardo Martínez, el diputado que firmó el despacho de mayoría del oficialismo, dijo que cuando lo hizo sólo había un despacho. Efectivamente, en la reunión de labor parlamentaria que se realizó el miércoles, el PJ pidió un cuarto intermedio y propuso un despacho por minoría.

«Cuando nos reunimos en comisión había solo un despacho el del oficialismo. Mi intención era firmar el despacho para que se trate el miércoles o no, porque eso va a labor parlamentaria. Tampoco el despacho te obliga a que vos porque lo firmes, votes a favor de todo«, explicó Martínez.

El diputado Eduardo Martínez firmó el despacho de mayoría del oficialismo.

Y agregó que puso su firma porque «me parecía más importante desde el punto de vista político dar una buena señal al gobierno de la provincia, que asumió hace meses, para que tuviera su presupuesto, eso no indica ni me obliga a estar de acuerdo con el roll over o a estar de acuerdo con el endeudamiento en divisas«.

«No hay ningún tipo de contradicción, sino que hay buena voluntad a que se discuta el presupuesto», aclaró.

Martínez dijo que como partido tienen su propio dictamen sobre el presupuesto, que coincide con el del PJ. «Hay una coincidencia ideológica, estamos convencidos de que el endeudamiento externo es nefasto«, sentenció.

