Asueto este viernes por el día del empleado municipal

El 8 de noviembre es el Día del Empleado Municipal Argentino y la Municipalidad de Godoy Cruz no abrirá sus puertas. En tanto no habrá servicio de recolección de residuos ese día, se recomienda a los vecinos sacarlos el jueves a las 21 o caso contrario almacenarlos hasta el domingo a la misma hora, ya que los sábados habitualmente no hay servicio.

Quedarán guardias para cubrir las emergencias, pero la actividad normal se retomará el lunes, así como los trámites administrativos, que se atenderán en el nuevo horario de 7 a 17.

En el marco de los festejos por el día del empleado municipal, el viernes 8 de noviembre a las 20 , en el Club Andes Talleres, se realizará el acto de entrega de medallas recordatorias a los agentes que cumplen 25 años de servicio con una cena y sorteos para el personal.

El asueto corresponde a todas las dependencias comunales, incluidos jardines, polis, centros de salud y otras áreas descentralizadas