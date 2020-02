Un albañil encontró $250 mil donde trabaja y los devolvió

Un humilde albañil encontró $250 mil y no dudó en devolvérselos a su dueño, un empresario que esta arreglando el comercio que fue demorado por las llamas en enero de este año.

Todo sucedió en el distrito de Alvear Oeste, y la acción del joven conmocionó a toda la comunidad de General Alvear.

El gesto del honesto fue destacado en principio por el dueño del local, quien escribió en la red social Facebook: «mis queridos amigos, quiero que vean esta persona…se llama Saúl Giménez, encontró entre los escombros dinero y sin dudarlo fue y me lo entregó, Alvear tiene muy buena gente…», escribió Oscar Calvo.

El 4 de enero la familia Calvo perdió todo su negocio que fue consumido por el fuego, «fue terrible nunca pensé que iba ser tan gran el fuego, no quedó nada», contó el propietario. Inmediatamente se pusieron a trabajar y tuvieron que tirar todo de la casa y el negocio de ramos generales ubicado sobre las cinco esquinas del distrito de Alvear Oeste.

«Me ofrecieron trabajo y después de que se quemó todo empezamos a sacar el techo, saqué una puerta y arriba de los escombros estaba la plata, era mucha plata, fueron como 250 mil pesos», contó el trabajador al noticiero Cable Panorama.

Saúl le explicó al cronista de TVCO para las fiestas se había quedado sin trabajo, «la pasé malísimo, y justo me llamaron a trabajar acá». Contó que cuando vio el dinero ni dudó en entregarla, «no dudé, la agarré, la puse debajo de la remera y llamé a don Calvo… le dije que tenía algo para usted, que era suyo», relató.

El trabajador sostuvo una y una través que nunca dudo en entregarlo y al mismo tiempo reconoció que nunca había visto tanto dinero, «lo bueno es que me siguen dando trabajo, a mi me gusta trabajar, me hace falta la plata pero no de esa forma, me gusta ganármela, levantarme a las 6 de la mañana, salir a trabajar, volver a la casa y que haya comida para mi señora y mis hijos», terminó.